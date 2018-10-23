Кассир одного из кафе Екатеринбурга осужден на 8,5 лет за убийство 17-летней подруги

19-летний екатеринбуржец, который работал кассиром в одном из кафе города, приговорен к 8,5 годам в колонии строго режима за убийство своей девушки.