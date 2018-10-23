tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2018,, 10:02

Published 23 октября 2018,, 10:02

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Кассир одного из кафе Екатеринбурга осужден на 8,5 лет за убийство 17-летней подруги

23 октября 2018, 10:02
19-летний екатеринбуржец, который работал кассиром в одном из кафе города, приговорен к 8,5 годам в колонии строго режима за убийство своей девушки.

Установлено, что вечером 22 мая пьяный парень пришел к своей подруге в квартиру на улице Чайковского. Там молодые люди поссорились, и он ударил девушку ножом, а после поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Материалы по теме
30 ударов ножом: житель Екатеринбурга зарезал свою подругу и поджег квартиру (ФОТО)
#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Убийство#Поджог#Нож#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07