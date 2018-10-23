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Posted 23 октября 2018,, 04:49

Published 23 октября 2018,, 04:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Загрязнение рек в Свердловской области подтверждено пермскими учеными

23 октября 2018, 04:49
Специалисты геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета проверили реки в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области на наличие загрязнений. Эксперты выявили в воде наличие тяжелых металлов.

Итоги исследования рек Шегультан и Косьва показали, что в воде превышены предельно-допустимые нормы тяжелых металлов: медь – в 3,5 тыс. раз, алюминий – в 2 тыс. 375 раз, кадмий – в 3,5 раза, марганец – до 174 раз, цинк – до 350 раз, железо – в 89 раз.

Старший научный сотрудник института ПГНИУ Евгения Ворончихина оценила ситуацию с загрязнением, как экологическое бедствие и добавила, что для спасения заповедника необходимо проводить масштабные работы. Для предотвращения загрязнения необходимо или устранить источник загрязнений, или установить биогеохимические барьеры. Также нужно провести очистку рек.

Напомним, что руководство заповедника обвиняет в загрязнении рек предприятие, принадлежащее УГМК, которое сбрасывает сточные воды с медных рудников, сообщает ИА «УралБизнесКонсалтинг».

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#Свердловская область#Здоровье#Река#Загрязнение#Ученые#Денежкин камень
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