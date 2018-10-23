Загрязнение рек в Свердловской области подтверждено пермскими учеными

Итоги исследования рек Шегультан и Косьва показали, что в воде превышены предельно-допустимые нормы тяжелых металлов: медь – в 3,5 тыс. раз, алюминий – в 2 тыс. 375 раз, кадмий – в 3,5 раза, марганец – до 174 раз, цинк – до 350 раз, железо – в 89 раз.