Жилой дом в центре Екатеринбурге будет снесен ради нового здания филармонии

Posted 23 октября 2018,, 08:19
Published 23 октября 2018,, 08:19
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Окончательное решение по сносу дома было принято на общественном обсуждении. Как заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, сохранить пятиэтажный дом не представляется возможным.
По проекту строительство нового зала возможно только вблизи уже существующего здания филармонии. По задумке авторов, объединение создаст концертный комплекс мирового масштаба.
Площадь дома, предназначенного к сносу, составляет 2230 кв. м, количество проживающих в нем — 37 человек. Сами жители активно возражают против сноса дома, сообщает ЕАН.