Ученик в Екатеринбурге не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку по физкультуре

Директор школы пояснила в беседе с Ura.ru, что данный случай действительно произошел в школе, но помимо просмотра фильма детям предлагалось альтернативное задание – подготовить доклад про баскетболиста. Не смотря на то, что школьник не выполнил ни основное, ни альтернативное задания, оценку отменили.