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Posted 24 октября 2018,, 16:05

Published 24 октября 2018,, 16:05

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ученик в Екатеринбурге не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку по физкультуре

24 октября 2018, 16:05
В школе №53 в Екатеринбурге учитель физкультуры поставил ребенку двойку за то, что тот не посмотрел фильм «Движение вверх».

В школе №53 в Екатеринбурге произошел скандал. Отец одного из учеников был возмущен тем, что его сын получил двойку по физкультуре после того, как не посмотрел фильм «Движение вверх».

Мужчина пояснил, что после просмотра необходимо было сделать вывод о методах спортивной мотивации, использованных в сюжете. Также екатеринбуржец рассказал, что у мальчика нет мамы и семья небогатая, поэтому компьютера в квартире нет.

Директор школы пояснила в беседе с Ura.ru, что данный случай действительно произошел в школе, но помимо просмотра фильма детям предлагалось альтернативное задание – подготовить доклад про баскетболиста. Не смотря на то, что школьник не выполнил ни основное, ни альтернативное задания, оценку отменили.

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#Общество#Новости УрФО#Школьники#Школа#Оценка#Задание#Физкультура#Екатеринбург
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