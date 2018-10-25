24 года стажа: директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский снят с должности

В настоящий момент организация находится под угрозой закрытия из-за нарушений пожарной безопасности, которые должны быть устранены до 1 ноября 2018 года. Также известно, что в цирке впервые с 1980 года идет ремонт, на эти цели выделены 97,7 млн рублей.