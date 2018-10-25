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Posted 25 октября 2018,, 09:09

Published 25 октября 2018,, 09:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

24 года стажа: директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский снят с должности

25 октября 2018, 09:09
Директор цирка в Екатеринбурге, проработавший на своем посту 24 года, уволен.

Руководитель екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский находился на своей должности с января 1994 года. Он имел бессрочный контракт директора и художественного руководителя организации. По неподтвержденным данным, для того чтобы освободить должность, ее сократили. Название новой должности пока неизвестно.

Новым руководителем цирка назначен 35-летний экс-директор цирка в Самаре Александр Авраменко.

По информации от ЕАН, Марчевский находится в отделении кардиологии, поэтому свои полномочия новому директору он не передал.

В настоящий момент организация находится под угрозой закрытия из-за нарушений пожарной безопасности, которые должны быть устранены до 1 ноября 2018 года. Также известно, что в цирке впервые с 1980 года идет ремонт, на эти цели выделены 97,7 млн рублей.

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#Общество#Новости УрФО#Сокращение#Директор#Цирк#Анатолий марчевский#Екатеринбург
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