Куйвашев презентовал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО перед Международным бюро выставок

Евгений Куйвашев выступил перед делегатами международного бюро выставок. В своей речи глава региона подчеркнул, что заявка уральской столицы подкреплена не только гарантиями со стороны государства - за проведение выставки выступают и жители Урала. Также губернатор выразил уверенность, что если ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге, она станет одним из самых ярких событий в истории выставочного движения.