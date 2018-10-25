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Posted 25 октября 2018,, 15:00

Published 25 октября 2018,, 15:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Куйвашев презентовал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО перед Международным бюро выставок

25 октября 2018, 15:00
Губернатор Свердловской области презентовал заявку Екатеринбурга ЭКСПО-2025 на симпозиуме в Париже.

Евгений Куйвашев выступил перед делегатами международного бюро выставок. В своей речи глава региона подчеркнул, что заявка уральской столицы подкреплена не только гарантиями со стороны государства - за проведение выставки выступают и жители Урала. Также губернатор выразил уверенность, что если ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге, она станет одним из самых ярких событий в истории выставочного движения.

Также на симпозиуме выступили специальный представитель президента РФ в УрФО по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и генеральный директор заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Александр Чернов.

Голосование по выбору города, в котором пройдет выставка, состоится 23 ноября. Конкурентами Екатеринбурга станут Осака и Баку, сообщается на сайте департамента информполитики губернатора Свердловской области.

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#Общество#Выставка#ЭКСПО-2025#Евгений Куйвашев#Заявка
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