Ангар площадью 1200 кв метров горел в Тавде

Posted 26 октября 2018, 08:37
Published 26 октября 2018, 08:37
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Сообщение о пожаре поступило в 10:27 по местному времени, после чего на место происшествия выехали спасатели. На месте работали 21 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Пожару присвоили высшую степень сложность, тушение осложняется тем, что здание ангара имеет большую горячую загрузку. Пожар был потушен спустя полтора часа.
Есть информация, что до приезда пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, пишет «Облгазета».