Ангар площадью 1200 кв метров горел в Тавде

Сообщение о пожаре поступило в 10:27 по местному времени, после чего на место происшествия выехали спасатели. На месте работали 21 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Пожару присвоили высшую степень сложность, тушение осложняется тем, что здание ангара имеет большую горячую загрузку. Пожар был потушен спустя полтора часа.