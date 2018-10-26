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Posted 26 октября 2018,, 08:34

Published 26 октября 2018,, 08:34

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Азат Салихов выбран председателем набсовета Федерации бокса Свердловской области

26 октября 2018, 08:34
Вице-губернатор Азат Салихов стал председателем наблюдательного совета Федерации бокса Свердловской области.

Руководитель Федерации бокса на Среднем Урале олимпийский чемпион Егор Мехонцев заявил, что Салихов является сильным лидером, именно такие нужны, чтобы «Федерация работала более эффективно».

В 2019 году планируется строительство Центров бокса в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. Правительство Свердловской области займется обеспечением создания и организации работы центров, а Федерация – оснащением инвентарём. Соглашения будет подписано на три года.

Около 10 тысяч свердловчан занимаются боксом, 3,5 тысячи из них – дети и подростки, информирует ОТВ.

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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Областное правительство#Азат Салихов#Федерация бокса#Егор Мехонцев
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