Азат Салихов выбран председателем набсовета Федерации бокса Свердловской области

В 2019 году планируется строительство Центров бокса в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. Правительство Свердловской области займется обеспечением создания и организации работы центров, а Федерация – оснащением инвентарём. Соглашения будет подписано на три года.