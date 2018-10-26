Незрячий искусствовед из Екатеринбурга провёл лекцию для тагильских инвалидов

Некоторые незрячие люди, особенно тотально слепые, не могут прикоснуться к живописи, потому что нельзя трогать шедевры пальцами. И когда я ехал сегодня в Нижний Тагил, то знал, что местное сообщество состоит преимущественно из тотально слепых людей. Поэтому и привёз специально для них данный конструктор,рассказал Алексей Филатов журналистам.