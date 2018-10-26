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Posted 26 октября 2018,, 02:00

Published 26 октября 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Незрячий искусствовед из Екатеринбурга провёл лекцию для тагильских инвалидов

26 октября 2018, 02:00
На базе инклюзивной площадки библиотеки №1 Нижнего Тагила прошла лекция по истории для тагильчан с ограниченными возможностями здоровья, которую провёл незрячий искусствовед из Екатеринбурга Алексей Филатов.

25 октября в библиотеке №1 прошла лекция по истории, которую провел искусствовед Алексей Филатов, приехавший в Нижний Тагил из Екатеринбурга, чтобы выступить перед жителями с ограниченными возможностями здоровья.

Особенностью лекции стала сборка макета античного храма, который лектор привёз с собой для того, чтобы незрячие тагильчане смогли собственноручно прикоснуться к истории и искусству, сообщает «Тагил-ТВ».

Некоторые незрячие люди, особенно тотально слепые, не могут прикоснуться к живописи, потому что нельзя трогать шедевры пальцами. И когда я ехал сегодня в Нижний Тагил, то знал, что местное сообщество состоит преимущественно из тотально слепых людей. Поэтому и привёз специально для них данный конструктор,рассказал Алексей Филатов журналистам.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Инвалиды#Искусство#История#Библиотека №1#Незрячие#Инклюзив
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