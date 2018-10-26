Пункты весового контроля в Свердловской области после проверки будут работать штатно

Posted 26 октября 2018,, 13:04
Published 26 октября 2018,, 13:04
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
После прохождения контрольного взвешивания, пункты весового контроля будут работать в штатном режиме.
В ходе проверки точности грузовики взвесили на весах Ространснадзора, после чего прогнали через рамки АПВГК. В итоге работа пунктов показала свою эффективность – все данные находились в пределах допустимой нормы.
По данным управления с 2017 по 2018 годы в автоматическом режиме было взвешено более 500 тысяч большегрузов. Пока посты весового контроля, находящиеся на Серовском и Режевском трактах, работают в тестовом режиме. Совершают измерения и направляют показания, без выписывания штрафов.
В 2019 году в регионе планируется установить 15 пунктов автоматического комплексного весогабаритного контроля, пишет «ОТВ».