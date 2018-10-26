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Posted 26 октября 2018,, 13:04

Published 26 октября 2018,, 13:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пункты весового контроля в Свердловской области после проверки будут работать штатно

26 октября 2018, 13:04
В пятницу, 26 октября, произошли контрольные взвешивания, и была оценена точность измерения у всех трех областных АПВГК. В скором времени пункты весового контроля перейдут с тестового режима в штатный.

После прохождения контрольного взвешивания, пункты весового контроля будут работать в штатном режиме.

В ходе проверки точности грузовики взвесили на весах Ространснадзора, после чего прогнали через рамки АПВГК. В итоге работа пунктов показала свою эффективность – все данные находились в пределах допустимой нормы.

По данным управления с 2017 по 2018 годы в автоматическом режиме было взвешено более 500 тысяч большегрузов. Пока посты весового контроля, находящиеся на Серовском и Режевском трактах, работают в тестовом режиме. Совершают измерения и направляют показания, без выписывания штрафов.

В 2019 году в регионе планируется установить 15 пунктов автоматического комплексного весогабаритного контроля, пишет «ОТВ».

#Транспорт#Свердловская область#Дороги#Серовский тракт#Большегрузы#Весовой контроль
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