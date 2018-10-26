Пункты весового контроля в Свердловской области после проверки будут работать штатно

По данным управления с 2017 по 2018 годы в автоматическом режиме было взвешено более 500 тысяч большегрузов. Пока посты весового контроля, находящиеся на Серовском и Режевском трактах, работают в тестовом режиме. Совершают измерения и направляют показания, без выписывания штрафов.