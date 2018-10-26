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Posted 26 октября 2018,, 07:46

Published 26 октября 2018,, 07:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Реестр контейнерных площадок под ТКО может появиться в Горнозаводском округе

26 октября 2018, 07:46
Появится реестр контейнерных площадок, произойдет продление текущих договоров и будет определен порядок оплаты услуг на оплату ТКО в Горнозаводском округе.

В среду, 24 октября, в Администрации Горнозаводского Управленческого округа прошло межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы о способах перехода на новую систему обращение с ТКО, встреча прошла в формате конференцсвязи.

На совещании поднимались вопросы о создании реестра контейнерных площадок. Также шла речь о необходимости размещения сведений реестра в сети «Интернет». Специалисты обсудили вопросы о продлении текущих договоров с юридическими лицами, установлении тарифов на услуги и порядок их оплаты.

Было отмечено, что ТКО ООО «Компания «РИФЕЙ» сможет приступит к выполнению обязательств после 1 января 2019 года, официальном сайте Горноуральского городского округа.

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#Общество#ГГО и пригород#Мусор#Собрание#Горноуральский городской округ#Рифей#ТКО
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