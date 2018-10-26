Реестр контейнерных площадок под ТКО может появиться в Горнозаводском округе

На совещании поднимались вопросы о создании реестра контейнерных площадок. Также шла речь о необходимости размещения сведений реестра в сети «Интернет». Специалисты обсудили вопросы о продлении текущих договоров с юридическими лицами, установлении тарифов на услуги и порядок их оплаты.