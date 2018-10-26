Реестр контейнерных площадок под ТКО может появиться в Горнозаводском округе

Posted 26 октября 2018,, 07:46
Published 26 октября 2018,, 07:46
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В среду, 24 октября, в Администрации Горнозаводского Управленческого округа прошло межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы о способах перехода на новую систему обращение с ТКО, встреча прошла в формате конференцсвязи.
На совещании поднимались вопросы о создании реестра контейнерных площадок. Также шла речь о необходимости размещения сведений реестра в сети «Интернет». Специалисты обсудили вопросы о продлении текущих договоров с юридическими лицами, установлении тарифов на услуги и порядок их оплаты.
Было отмечено, что ТКО ООО «Компания «РИФЕЙ» сможет приступит к выполнению обязательств после 1 января 2019 года, официальном сайте Горноуральского городского округа.