В пояснительной записке к проекту Указа президента РФ «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации» сообщается, что в связи с 80-летним юбилеем самбо как отдельного вида спорта 2019 год в России объявлен Годом самбо. Правительство РФ должно в срок до 31 октября создать организационный совет по проведению в Российской Федерации Года самбо. Члены совета до 1 февраля 2019 года разработают и утвердят план основных мероприятий по проведению Года самбо.