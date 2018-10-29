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Posted 29 октября 2018,, 03:00

Published 29 октября 2018,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

2019 год в России объявлен Годом самбо

29 октября 2018, 03:00
Президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому 16 ноября россияне будут отмечать День самбо, а 2019 год объявлен Годом самбо.

В пояснительной записке к проекту Указа президента РФ «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации» сообщается, что в связи с 80-летним юбилеем самбо как отдельного вида спорта 2019 год в России объявлен Годом самбо. Правительство РФ должно в срок до 31 октября создать организационный совет по проведению в Российской Федерации Года самбо. Члены совета до 1 февраля 2019 года разработают и утвердят план основных мероприятий по проведению Года самбо.

Помимо этого, правительство получило поручение по созданию условий для вовлечения россиян в занятия данным видом спорта, а также господдержке членов сборной команды России по самбо.

Кроме того, начиная с 2019 года в Российской Федерации ежегодно 16 ноября будет отмечаться День самбо.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков считает, что указ Владимира Путина будет способствовать развитию данного вида спорта, а День самбо превратиться в интернациональный праздник, информирует «Интерфакс».

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