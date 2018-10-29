230 школьников из Нижнего Тагила пройдут «Академию успеха» в ДОК «Звездный»

В день заезда участники смены прошли тренинг на построение эффективного командного взаимодействия «Активация» и получили возможность познакомиться. Состоялось посвящение новых участников в академики и знакомство с традициями смены, которые установились за время ее существования. Впереди предстоит целая неделя, а значит, еще много интересного, полезного для всестороннего развития личности участников, сообщает Управление образования администрации города Нижний Тагил.