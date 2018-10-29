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Posted 29 октября 2018,, 13:14

Published 29 октября 2018,, 13:14

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

230 школьников из Нижнего Тагила пройдут «Академию успеха» в ДОК «Звездный»

29 октября 2018, 13:14
28 октября состоялось открытие «Академии успеха» в детском оздоровительном комплексе «Звёздный» им. В.Г. Удовенко, в ней примут участие 230 тагильских школьников.

230 школьников, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников города Нижнего Тагила, пройдут «Академию успеха» в детском оздоровительном комплексе «Звёздный» им. В.Г. Удовенко, открытие которой состоялось 28 октября.

Основополагающий принцип смены – процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности участников по овладению знаниями, умениями и навыками.

Программа смены включает в себя 14 предметных секций по 13 учебным дисциплинам, а также встречи с интересными людьми, различные мероприятия: общение с радиоведущими, творческий фестиваль, праздник, посвященный дню рождения Российского движению школьников и 100-летию комсомола, интеллектуальные игры, участие в военизированной эстафете, танцевальный марафон, пресс-конференция с начальником управления образования и по традиции академический бал.

В день заезда участники смены прошли тренинг на построение эффективного командного взаимодействия «Активация» и получили возможность познакомиться. Состоялось посвящение новых участников в академики и знакомство с традициями смены, которые установились за время ее существования. Впереди предстоит целая неделя, а значит, еще много интересного, полезного для всестороннего развития личности участников, сообщает Управление образования администрации города Нижний Тагил.

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#Общество#Нижний Тагил#Школьники#Олимпиада#Лагерь#Звездный
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