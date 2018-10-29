Екатеринбуржец задержан по подозрению в педофилии

Posted 29 октября 2018,, 08:15
Published 29 октября 2018,, 08:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По версии следствия, 37-летний житель Екатеринбурга, являющийся индивидуальным предпринимателем, в период с мая по декабрь 2017 года совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении подростка. Знакомство с несовершеннолетним состоялось в одной из социальных сетей. Родители ребенка обнаружили его переписку с неизвестным мужчиной и обратились в полицию. Подозреваемый в педофилии был задержан в декабре 2017 года.
В процессе следствия были проведены 15 психолого-психиатрических, судебно-медицинских, компьютерно-технических, лингвистических экспертиз и допрошены более 30 свидетелей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.