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Posted 29 октября 2018,, 08:15

Published 29 октября 2018,, 08:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбуржец задержан по подозрению в педофилии

29 октября 2018, 08:15
Житель Екатеринбурга подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, 37-летний житель Екатеринбурга, являющийся индивидуальным предпринимателем, в период с мая по декабрь 2017 года совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении подростка. Знакомство с несовершеннолетним состоялось в одной из социальных сетей. Родители ребенка обнаружили его переписку с неизвестным мужчиной и обратились в полицию. Подозреваемый в педофилии был задержан в декабре 2017 года.

В процессе следствия были проведены 15 психолого-психиатрических, судебно-медицинских, компьютерно-технических, лингвистических экспертиз и допрошены более 30 свидетелей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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