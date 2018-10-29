Свердловчанка завоевала бронзу на Чемпионате мира по армрестлингу

Posted 29 октября 2018,, 08:41
Published 29 октября 2018,, 08:41
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 12 по 21 октября в Анталье в Турции проходил Чемпионат мира по армрестлингу, в котором приняла участие жительница села Бродово Горноуральского городского округа Елена Путилова.
Девушка выступила в категории 45 кг среди юниорок. Елена стала третьей в соревнованиях на правой руке. Путилова занимается в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» у тренера – преподавателя Валерия Ларионова.
В апреле 2018 года девушка одержала победу в Первенстве России, а в мае завоевала серебро на Чемпионате мира в Болгарии.
26 октября спортсменку и тренера поздравили на открытии клуба настольного тенниса в школе №24 в Горноуральске, информирует официальный сайт Горноуральского городского округа.