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Posted 29 октября 2018,, 08:41

Published 29 октября 2018,, 08:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловчанка завоевала бронзу на Чемпионате мира по армрестлингу

29 октября 2018, 08:41
Жительница Свердловской области стала призером Чемпионата мира по армрестлингу в Анталье.

С 12 по 21 октября в Анталье в Турции проходил Чемпионат мира по армрестлингу, в котором приняла участие жительница села Бродово Горноуральского городского округа Елена Путилова.

Девушка выступила в категории 45 кг среди юниорок. Елена стала третьей в соревнованиях на правой руке. Путилова занимается в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» у тренера – преподавателя Валерия Ларионова.

В апреле 2018 года девушка одержала победу в Первенстве России, а в мае завоевала серебро на Чемпионате мира в Болгарии.

26 октября спортсменку и тренера поздравили на открытии клуба настольного тенниса в школе №24 в Горноуральске, информирует официальный сайт Горноуральского городского округа.

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#Спорт#ГГО и пригород#Чемпионат мира#Турция#Призеры#Дарья Зайцева#Горноуральский городской округ
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