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Posted 29 октября 2018,, 06:17

Published 29 октября 2018,, 06:17

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Тагильские проекты стали лучшими в финале Всероссийской премии событийного туризма

29 октября 2018, 06:17
27 октября прошел финал Всероссийской премии событийного туризма «Russian Event Awards 2018», на котором проекты Нижнего Тагила стали одними из лучших в трех номинациях.

Три нижнетагильских проекта стали призерами в конкурсе Всероссийской премии событийного туризма «Russian Event Awards 2018».

В номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий» победил календарь событийных мероприятий Нижнего Тагила. Центр развития туризма стал вторым в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор событий». Также второе место в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий» занял всесезонный курорт «Russian Event Гора Белая».

Кроме того, подведены итоги конкурса-фестиваля «Туристический сувенир». По результатам общероссийского финала диплом «За продвижение ремесел» получила книга-раскраска Светланы Парышевой. Особенность этой раскраски в том, что она может использоваться неограниченное количество раз, сообщает «Центр развития туризма города Нижний Тагил».

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Проекты#Победа#Центр развития туризма#Гордость Нижнего Тагила
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