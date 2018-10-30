Флешмоб в поддержку Георгия Жукова и Павла Бажова прошёл в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала прошли флешмобы в поддержку уральцев, вложивших значительный вклад в развитие страны и региона. Имя одного из них может быть присвоено аэропорту «Кольцово». Согласно правилам флешмоба, нужно сфотографироваться на фоне памятника или музейной экспозиции великого соотечественника. Одним из них стал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, который с 1948 по 1953 года командовал Уральским военным округом.