Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку

Мэр Алапаевска Сергей Беспалов сложил свои полномочия и ушел в отставку в связи с предложением работать в Екатеринбурге. Теперь городская дума объявила о начале конкурса на пост главы города.