Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку

Posted 30 октября 2018,, 04:58
Published 30 октября 2018,, 04:58
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
29 октября депутаты городской думы Алапаевска приняли отставку главы города Сергея Беспалова. Временно исполняющим обязанности мэра назначен замглавы по экономической политике и перспективному развитию Сергей Карабатов.
Также дума объявила конкурс на пост нового главы. Как сообщается на официальном сайте Алапаевска, первый этап конкурса пройдет 10 декабря.
Председателем конкурсной комиссии станет управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Николай Клевец.