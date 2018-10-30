tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2018,, 04:58

Published 30 октября 2018,, 04:58

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку

30 октября 2018, 04:58
Мэр Алапаевска Сергей Беспалов сложил свои полномочия и ушел в отставку в связи с предложением работать в Екатеринбурге. Теперь городская дума объявила о начале конкурса на пост главы города.

29 октября депутаты городской думы Алапаевска приняли отставку главы города Сергея Беспалова. Временно исполняющим обязанности мэра назначен замглавы по экономической политике и перспективному развитию Сергей Карабатов.

Также дума объявила конкурс на пост нового главы. Как сообщается на официальном сайте Алапаевска, первый этап конкурса пройдет 10 декабря.

Председателем конкурсной комиссии станет управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Николай Клевец.

Материалы по теме
56 жилых домов и 4 социально значимых объекта остались без тепла в Алапаевске
#Политика#Выборы-2023#Алапаевск#Мэр#Депутаты#Отставка
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07