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Posted 30 октября 2018,, 08:24

Published 30 октября 2018,, 08:24

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Горячая линия» по проблеме подросткового насилия открылась в Свердловской области

30 октября 2018, 08:24
Уральский родительский комитет организует «горячую линию» для родителей тех свердловских подростков, которые пострадали от физического и психологического насилия.

В Свердловской области открывается «горячая линия» для родителей тех детей, которые пострадали от психологического или физического насилия. Данные меры принял Уральский родительский комитет. По словам председателя комитета Евгения Жабреева, открытие «горячей линии» связано с участившимися случаями насилия над подростками в свердловских школах, при которых наблюдается бездействие и халатность со стороны должностных лиц в разрешении конфликтов.

Жабреев также пояснил, что каждый случай обращения будут изучать уполномоченные по правам ребенка в Свердловской области, надзорные и правоохранительные органы власти для установления виновных и принятия мер реагирования.

Номер «горячей линии» – 8 922 11 92 888, также родители могут обратиться с сообщением на e-mail zhabreev-urk@mail.ru, сообщает ЕАН.

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#Общество#Свердловская область#Насилие#Горячая линия#Несовершеннолетние#Родительский комитет
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