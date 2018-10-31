Евгений Куйвашев занял 27-ое место в национальном рейтинге губернаторов

Рейтинг губернаторов был составлен на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Главы 85-ти субъектов России были распределены по трём группам, во вторую из них, как раз-таки, и попал Евгений Владимирович.