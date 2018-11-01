Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле

Как сообщает Официальный сайт Нижнего Тагила, планируется, что центр станет площадкой для работы представителей РПЦ с молодежью. Предположительно в здании будет располагаться библиотека, три отдела: кахетизации, по работе с молодежью и информационный, а также два зала для проведения массовых мероприятий.