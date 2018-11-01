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Posted 1 ноября 2018,, 15:18

Published 1 ноября 2018,, 15:18

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле

1 ноября 2018, 15:18
Духовно-просветительский центр появится в Нижнем Тагиле. Возможно, для строительства будет выделен участок рядом с православной гимназией и храмом Александра Невского.

1 ноября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание на тему строительства духовно-просветительского центра, процесс создания которого начался около года назад.

Год назад Нижнетагильская епархия была включена в список церковно-административных округов, которые попали в программу по субсидированию духовно-просветительских центров. Всего в список попали 26 округов.

Как сообщает Официальный сайт Нижнего Тагила, планируется, что центр станет площадкой для работы представителей РПЦ с молодежью. Предположительно в здании будет располагаться библиотека, три отдела: кахетизации, по работе с молодежью и информационный, а также два зала для проведения массовых мероприятий.

Ожидаемая дата начала строительства центра – декабрь 2018 года.

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#Общество#Нижний Тагил#РПЦ#Строительство#Церковь#Храм#КТГ ДПЦ#Духовно-просветительский центр
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