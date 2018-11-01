Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле

Posted 1 ноября 2018,, 15:18
Published 1 ноября 2018,, 15:18
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
1 ноября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание на тему строительства духовно-просветительского центра, процесс создания которого начался около года назад.
Год назад Нижнетагильская епархия была включена в список церковно-административных округов, которые попали в программу по субсидированию духовно-просветительских центров. Всего в список попали 26 округов.
Как сообщает Официальный сайт Нижнего Тагила, планируется, что центр станет площадкой для работы представителей РПЦ с молодежью. Предположительно в здании будет располагаться библиотека, три отдела: кахетизации, по работе с молодежью и информационный, а также два зала для проведения массовых мероприятий.
Ожидаемая дата начала строительства центра – декабрь 2018 года.