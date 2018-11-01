Повторный конкурс на изготовление эскиза въездного знака объявлен в Нижнем Тагиле

В положении также дается краткая историческая справка, которая должна быть учтена при разработке проекта. В конкурсе могут принять участие студенты художественно-проектных специальностей, дизайнерские бюро, проектные институты, архитекторы, художники. Заявки принимаются до 15 декабря 2018 года. Итоги работы жюри станут известны накануне Нового года.