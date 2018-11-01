Повторный конкурс на изготовление эскиза въездного знака объявлен в Нижнем Тагиле

Posted 1 ноября 2018, 09:55
Published 1 ноября 2018, 09:55
Modified 29 ноября, 17:19
Updated 29 ноября, 17:19
В Нижнем Тагиле 30 октября повторно был объявлен конкурс по изготовлению эскиза въездного знака. Напомним, что стелу планируют разместить на Южном въезде в город.
Ранее конкурс уже проводился, однако экспертная комиссия не смогла определить победителя, так как все представленные проекты не соответствовали заявленной концепции.
В связи с тем, что после подведения итогов конкурса на въездной знак оргкомитетом не определен победитель, конкурс объявлен несостоявшимся, объявляется новый конкурс на эскизный проект,сообщается на сайте администрации города.
В положении также дается краткая историческая справка, которая должна быть учтена при разработке проекта. В конкурсе могут принять участие студенты художественно-проектных специальностей, дизайнерские бюро, проектные институты, архитекторы, художники. Заявки принимаются до 15 декабря 2018 года. Итоги работы жюри станут известны накануне Нового года.