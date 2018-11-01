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Posted 1 ноября 2018, 09:55

Published 1 ноября 2018, 09:55

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Повторный конкурс на изготовление эскиза въездного знака объявлен в Нижнем Тагиле

1 ноября 2018, 09:55
Повторный конкурс на изготовление эскиза въездной стелы объявлен в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле 30 октября повторно был объявлен конкурс по изготовлению эскиза въездного знака. Напомним, что стелу планируют разместить на Южном въезде в город.

Ранее конкурс уже проводился, однако экспертная комиссия не смогла определить победителя, так как все представленные проекты не соответствовали заявленной концепции.

В связи с тем, что после подведения итогов конкурса на въездной знак оргкомитетом не определен победитель, конкурс объявлен несостоявшимся, объявляется новый конкурс на эскизный проект,сообщается на сайте администрации города.

В положении также дается краткая историческая справка, которая должна быть учтена при разработке проекта. В конкурсе могут принять участие студенты художественно-проектных специальностей, дизайнерские бюро, проектные институты, архитекторы, художники. Заявки принимаются до 15 декабря 2018 года. Итоги работы жюри станут известны накануне Нового года.

#Общество#Нижний Тагил#Город#Эскизы
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