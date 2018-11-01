Тагильские спасатели провели учения в пожарной части №36

Posted 1 ноября 2018,, 09:37
Published 1 ноября 2018,, 09:37
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Тагильские спасатели провели учения на базе поисково-спасательной службы по вводным: сбор личного состава по сигналу, выезд на ЧС, связанную с выбросом хлора, сбор к выезду ликвидации последствий ЧС дополнительного звена службы и подготовка поисковой группы для проведения поиска пострадавшего в лесу и развертывание полевого лагеря.
На базе пожарной части №36 спасатели отработали действия в условиях сильного задымления в непригодной для дыхания среде, при эвакуации пострадавших из здания. В учениях задействовали весь личный состав службы.
Так завершилась итоговая проверка спасателей по знаниям практических и теоретических навыков профессиональной подготовки, сообщает МБУ «Центр защиты населения».