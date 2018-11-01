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Posted 1 ноября 2018,, 09:37

Published 1 ноября 2018,, 09:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильские спасатели провели учения в пожарной части №36

1 ноября 2018, 09:37
Спасатели «Центра защиты населения» провели полномасштабные учения на базе поисково-спасательной службы и пожарной части №36.

Тагильские спасатели провели учения на базе поисково-спасательной службы по вводным: сбор личного состава по сигналу, выезд на ЧС, связанную с выбросом хлора, сбор к выезду ликвидации последствий ЧС дополнительного звена службы и подготовка поисковой группы для проведения поиска пострадавшего в лесу и развертывание полевого лагеря.

На базе пожарной части №36 спасатели отработали действия в условиях сильного задымления в непригодной для дыхания среде, при эвакуации пострадавших из здания. В учениях задействовали весь личный состав службы.

Так завершилась итоговая проверка спасателей по знаниям практических и теоретических навыков профессиональной подготовки, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

#Общество
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