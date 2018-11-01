Тагильское ООО «Забава» незаконно скопировало упаковку семечек у челябинской компании

Ведомство обязало тагильскую компанию до 30 ноября прекратить выпуск продукции в упаковке с данным дизайном. Также в отношении ООО «Забава» возбуждено административное дело по статье «Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности», пишет «ФедералПресс».