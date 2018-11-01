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Posted 1 ноября 2018,, 07:39

Published 1 ноября 2018,, 07:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильское ООО «Забава» незаконно скопировало упаковку семечек у челябинской компании

1 ноября 2018, 07:39
Компания ООО «Забава» из Нижнего Тагила, производящая семечки, незаконно скопировала дизайн упаковки у аналогичной фирмы из Челябинска.

Компании ООО «Экко» (Копейск) и ООО «Полесье» (Челябинск), которые совместно производят семечки «Любимая забава», обратились в антимонопольную службу с жалобой на фирму из Нижнего Тагила ООО «Забава». Челябинцы обвиняли конкурентов в копии дизайна упаковки семечек.

В ходе проверки УФАС выясняла, что, действительно, на упаковке ООО «Забава» используются аналогичные с упаковкой ООО «ЭККО» и ООО «Полесье» цветовая палитра, расположение, шрифт текста и картинка.

Ведомство обязало тагильскую компанию до 30 ноября прекратить выпуск продукции в упаковке с данным дизайном. Также в отношении ООО «Забава» возбуждено административное дело по статье «Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности», пишет «ФедералПресс».

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#Экономика#Нижний Тагил#Челябинск#УФАС#Семечки#Упаковка
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