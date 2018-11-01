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Posted 1 ноября 2018, 07:24

Published 1 ноября 2018, 07:24

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

«Трудный» подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск

1 ноября 2018, 07:24
В Свердловской области в федеральный розыск объявлен 15-летний подросток.

Мальчик исчез 17 октября во время прогулки. Как стало известно, он ушел от опекуна, сообщив, что отправляется на прогулку на полчаса. После того, как подросток не вернулся, женщина написала заявление в полицию.

Как пишет «Комсомольская правда», молодой человек является «трудным» подростком и не в первый раз сбегает от опекуна. Так, недавно, он доехал до Ростовской области, где его остановила полиция.

Приметы пропавшего: 170 см, среднего телосложения, овальное лицо, длинная челка, крашеные рыжие волосы.

Был одет: черная куртка, серая толстовка, черные кроссовки, обтягивающие джинсы.

Располагающих какими-либо сведениями о молодом человеке просят сообщить в полицию.

#Общество#Алапаевск#Полиция#Розыск#Школьник
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