«Трудный» подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск

Posted 1 ноября 2018, 07:24
Published 1 ноября 2018, 07:24
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Мальчик исчез 17 октября во время прогулки. Как стало известно, он ушел от опекуна, сообщив, что отправляется на прогулку на полчаса. После того, как подросток не вернулся, женщина написала заявление в полицию.
Как пишет «Комсомольская правда», молодой человек является «трудным» подростком и не в первый раз сбегает от опекуна. Так, недавно, он доехал до Ростовской области, где его остановила полиция.
Приметы пропавшего: 170 см, среднего телосложения, овальное лицо, длинная челка, крашеные рыжие волосы.
Был одет: черная куртка, серая толстовка, черные кроссовки, обтягивающие джинсы.
Располагающих какими-либо сведениями о молодом человеке просят сообщить в полицию.