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Posted 1 ноября 2018,, 11:51

Published 1 ноября 2018,, 11:51

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Заксобрание рассмотрит проект бюджета Свердловской области на 2019 год

1 ноября 2018, 11:51
Заксобрание рассмотрит проект бюджета Свердловской области на 2019 год 13 ноября.

Обсуждение главного финансового документа региона состоится в середине ноября. На 13 ноября назначено первое чтение законопроекта о бюджете. Планируется, что Депутаты Законодательного собрания Свердловской области изучат параметры бюджета уже через 2 недели. На этом заседании будет работать временная согласительная комиссия. Ей предстоит изучить финансирование госпрограмм региона.

Последующие чтения законопроекта должны пройти в декабре. Доходы в обсуждаемом бюджете занимают 239,2 млрд рублей, расходы – 245,7 млрд, дефицит оценивается в 6,5 млрд. По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, к очередному чтению законопроекта параметры статей бюджета могут измениться, ожидается, что также в Свердловской области на 2019 год будут выделены дополнительные межбюджетные трансферы, пишет ЕАН.

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#Политика#Свердловская область#Законодательное собрание#Бюджет#Доходы#Обсуждение
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