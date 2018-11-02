24-летняя девушка без вести пропала в Нижнем Тагиле

Posted 2 ноября 2018, 08:25
Published 2 ноября 2018, 08:25
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Утром 1 ноября Светлана вышла из дома на Октябрьском проспекте и пропала. Девушка работала в детском саду №205 делопроизводителем.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о пропаже Светланы подтвердили и рассказали, что мать девушки в ночь на 2 ноября написала заявление в отдел полиции №16.
В настоящее время полицейские ведут розыск Светланы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8(3435)97-64-78, 97-64-02, пишет АН «Между строк».