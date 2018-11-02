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Posted 2 ноября 2018,, 11:30

Published 2 ноября 2018,, 11:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

2 ноября 2018, 11:30
50 школьников из Заречного и Екатеринбурга вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии.

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня народного единства. Звание юнармейцов получили 25 свердловчан, еще 25 были приняты в ряды РДШ.

Исполнительный директор РДШ Денис Клебанов, отметил, что организация стала хорошей соцплощадкой для ребят, проживающих в сельских территориях. По его словам, 60% победителей и участников различных проектов – это ребята из сельских местностей.

РДШ было создано в 2015 году по указу президента России. Юнармия начала свою деятельность в регионе с 2016 года, сообщает Официальный сайт правительства Свердловской области.

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#Свободное время#Дети#Школьники#Юнармия#Российское движение школьников
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