50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

Posted 2 ноября 2018,, 11:30
Published 2 ноября 2018,, 11:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Торжественная церемония прошла в преддверии Дня народного единства. Звание юнармейцов получили 25 свердловчан, еще 25 были приняты в ряды РДШ.
Исполнительный директор РДШ Денис Клебанов, отметил, что организация стала хорошей соцплощадкой для ребят, проживающих в сельских территориях. По его словам, 60% победителей и участников различных проектов – это ребята из сельских местностей.
РДШ было создано в 2015 году по указу президента России. Юнармия начала свою деятельность в регионе с 2016 года, сообщает Официальный сайт правительства Свердловской области.