Искромсали ножами: трое мужчин будут осуждены в Екатеринбурге за нападение на девушек

Posted 2 ноября 2018,, 07:42
Published 2 ноября 2018,, 07:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствием установлено, что в декабре 2017 года компания молодых людей распивала спиртные напитки в квартире дома на улице Стрелочников. В какой-то момент застолья мужчины решили ограбить знакомых девушек и под выдуманным предлогом выманили их из дома.
Зайдя в безлюдное место на улице Завокзальной, злоумышленники напали на девушек с ножами и забрали у одной из них ювелирные украшения на 33 тысячи рублей. От полученных ранений одна из девушек скончалась, а другую спасли прохожие.
Также в ходе следствия выяснялось, что ранее один из обвиняемых похитил у жертвы мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
По информации отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в течение нескольких часов оперативники вычислили и задержали подозреваемых в разбое и убийстве. При осмотре жилища задержанных были обнаружены личные вещи потерпевших, а также орудие убийства – нож.