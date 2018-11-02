Работы по ремонту фасада Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле завершены

Внутри завершаются работы в зрительном зале. Были заменены стеновые панели, постелен ламинат и установлены новые входные двери. Кроме этого была полностью заменена система отопления. После праздников начнётся монтаж сидений, которые заказали в Москве, сообщает «Тагил-ТВ».