Работы по ремонту фасада Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле завершены

Posted 2 ноября 2018, 15:10
Published 2 ноября 2018, 15:10
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
На данный момент фасад ГДМ обшит металлосайдингом и защищён от различного рода осадков. Рабочие постарались сделать так, чтобы внешний вид дворца был приятен жителям и гостям Нижнего Тагила.
Внутри завершаются работы в зрительном зале. Были заменены стеновые панели, постелен ламинат и установлены новые входные двери. Кроме этого была полностью заменена система отопления. После праздников начнётся монтаж сидений, которые заказали в Москве, сообщает «Тагил-ТВ».
На ремонт Городского дворца молодёжи из бюджета было выделено около 7 млн рублей.