Собираемость взносов на капремонт на Урале превысила среднероссийский показатель

Posted 2 ноября 2018,, 08:16
Published 2 ноября 2018,, 08:16
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Среднероссийский показатель собираемости взносов на капитальный ремонт составляет 92,63%, в Свердловской области этот показатель составляет 93,54%.
Больше всего взносов в фонд капремонта за указанный период сделали жители Баженовского сельского поселения – 96,14%. Кроме того, Верхнесалдинский, Нижнесалдинский, Ивдельский и Староуткинский городские округа показали показатель выше 95%.
По результату за 2018 год Урал занимает вторую строчку списка регионов по числу домов, где действует программа по капремонту. На первом месте Московская область, сообщает Департамент информполитики Свердловской области.