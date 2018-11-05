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Posted 5 ноября 2018, 05:30

Published 5 ноября 2018, 05:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Два подростка сбежали из детского дома в Карпинске

5 ноября 2018, 05:30
В Свердловской области разыскиваются два воспитанника детского дома в Карпинске, самовольно покинувшие учреждение 3 ноября.

3 ноября около 18:15 два мальчика ушли из ГКУ «СРЦН им. Ю. Гагарина» в Карпинске. Их местонахождение не удалось выяснить до сих пор.

Старшего воспитанника зовут Вадим Астратов. Ему 17 лет. Подросток худощавого телосложения, ростом 175 см. У юноши овальное лицо и темные короткие волосы. Был одет в болоньевую темную куртку и спортивные черные штаны.

Особые приметы: отсутствует первая фаланга указательного пальца правой руки, имеются шрамы от ожога на тыльной стороне левой руки.

Второго юношу зовут Альберт Шаромов. Ему 15 лет. Он плотного телосложения, волосы тёмные короткие. У подростка имеется татуировка «Спаси и сохрани» с внутренней стороны предплечья. Воспитанник был одет в спортивный костюм темно-синего цвета с белыми полосками и белую футболку, чёрные сланцы, информирует ГУ МВД Свердловской области.

Полиция обращается к свердловчанам, владеющим информацией о местонахождении детей, сообщить в Краснотурьинское ОВД: 8(343) 3-34-33, 3-40-79 или «02».

#Общество#Свердловская область#Карпинск#Детский дом#Розыск#Пропал ребенок
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