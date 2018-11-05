Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днём народного единства

Свердловская область – один из наиболее многонациональных регионов России. Здесь проживают представители 160 народов, действуют более 600 религиозных организаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия лежит любовь уральцев к родному краю, осознание общности, стремление трудиться на благо страны и региона. Именно такая консолидация общества позволяет Свердловской области быть в числе экономических, промышленных, политических лидеров России, с достоинством нести звание Опорного края державы,сказал Евгений Владимирович в поздравительной речи.