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Posted 5 ноября 2018,, 06:00

Published 5 ноября 2018,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днём народного единства

5 ноября 2018, 06:00
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства обратился с поздравительными словами к жителям региона.

4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, глава Свердловской области обратился к населению региона. Губернатор отметил, что праздник напоминает россиянам о славных и героических страницах отечественной истории и является примером проявления настоящего патриотизма народа.

Свердловская область – один из наиболее многонациональных регионов России. Здесь проживают представители 160 народов, действуют более 600 религиозных организаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия лежит любовь уральцев к родному краю, осознание общности, стремление трудиться на благо страны и региона. Именно такая консолидация общества позволяет Свердловской области быть в числе экономических, промышленных, политических лидеров России, с достоинством нести звание Опорного края державы,сказал Евгений Владимирович в поздравительной речи.

Также глава области пожелал свердловчанам крепкого здоровья, благополучия и удачи, сообщает информационный портал Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Губернатор#Евгений Куйвашев#Поздравление#День народного единства
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