Вкладчики Уралтрансбанка в Свердловской области начали получать компенсации

Posted 6 ноября 2018,, 07:04
Published 6 ноября 2018,, 07:04
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Подать заявление на получение страховых выплат можно в отделениях Сбербанка, который является банком-агентом.
Согласно реестру обратиться за страховыми выплатами, общая сумма которых составляет около 7,25 млрд рублей, могут 32,7 тысяч вкладчиков. Из них 2,2 тысячи человек, которые имели в банке счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 240,8 млн рублей.
В Свердловской области, по данным Агентства по страхованию вкладов, за выплатами могут обратиться 29,6 тыс. вкладчиков.
Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн рублей, пишет ЕАН.
Напомним, что лицензия у Уралтрансбанка была отозвана ЦБ РФ 25 октября.