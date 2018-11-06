Житель Ревды принёс в монастырь часы царского медика Евгения Боткина‍

Posted 6 ноября 2018,, 01:00
Published 6 ноября 2018,, 01:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Мужчина предал часы сестрам Ново-Тихвинского женского монастыря. Также он рассказал, что реликвия хранилась в его семье на протяжении многих лет. Отец мужчины рассказывал, что часы принадлежали Евгению Боткину. Он передал их одному из охранников во время пребывания в Ипатьевском доме в 1918 году в обмен на продукты.
Именно этот охранник и предал часы отцу свердловчанина, передавшего их в монастырь.
Сестры монастыря рассказали, что часы швейцарские и на них есть номер.
Мы надеемся, что, может быть, получится по номеру узнать имя владельца. То ли это был сам доктор Боткин изначально, то ли, может быть, кто-то из пациентов ему их подарил, может быть, кто-то из его родственников, рассказали в монастыре.
Для установления имени владельца будет проведена экспертиза, пока их предали в музей при монастыре, сообщает Екатеринбургская епархия.