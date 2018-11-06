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Posted 6 ноября 2018,, 01:00

Published 6 ноября 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Ревды принёс в монастырь часы царского медика Евгения Боткина‍

6 ноября 2018, 01:00
Житель Ревды передал священнослужителям часы, которые могли принадлежать Евгению Боткину – врачу царской семьи, расстреленному вместе с Николаем II.

Мужчина предал часы сестрам Ново-Тихвинского женского монастыря. Также он рассказал, что реликвия хранилась в его семье на протяжении многих лет. Отец мужчины рассказывал, что часы принадлежали Евгению Боткину. Он передал их одному из охранников во время пребывания в Ипатьевском доме в 1918 году в обмен на продукты.

Именно этот охранник и предал часы отцу свердловчанина, передавшего их в монастырь.

Сестры монастыря рассказали, что часы швейцарские и на них есть номер.

Мы надеемся, что, может быть, получится по номеру узнать имя владельца. То ли это был сам доктор Боткин изначально, то ли, может быть, кто-то из пациентов ему их подарил, может быть, кто-то из его родственников, рассказали в монастыре.

Для установления имени владельца будет проведена экспертиза, пока их предали в музей при монастыре, сообщает Екатеринбургская епархия.

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#Свободное время#Ревда#Врач#Николай II#Царская семья#Часы#Монастырь#Евгений Боткин
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