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Posted 7 ноября 2018,, 02:00

Published 7 ноября 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбуржец приговорён к обязательным работам и штрафу за потасовку с кавказцами

7 ноября 2018, 02:00
Свердловский областной суд не изменил меру пресечения жителю Екатеринбурга Владиславу Рябухину. Молодой человек был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и должен был отработать в обязательном порядке 300 часов, а также выплатить материальную компенсацию пострадавшей стороне.

В ночь с 1 на 2 июля 2017 года во дворе дома на улице Менделеева в Екатеринбурге произошла драка между тремя местными жителями и несколькими выходцами с Кавказа.

В ходе длительного уголовного расследования и судебного разбирательства виновным в произошедшем был признан 22-летний Владислав Рябухин. Следствие изначально просило 8 лет тюремного заключения, но суд вынес наказание в виде 300 часов обязательных работ с выплатой причинённого ущерба.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», обе стороны решили обжаловать приговор и подали соответствующие ходатайства в вышестоящую инстанцию. В ноябре 2018 года Свердловский областной суд, рассмотрев материалы уголовного дела, оставил приговор в силе.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Уголовное дело#Штраф#Компенсация#Драка#Аппеляция#Обязательные работы#Самооборона#Екатеринбург
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