Екатеринбуржец приговорён к обязательным работам и штрафу за потасовку с кавказцами

Posted 7 ноября 2018,, 02:00
Published 7 ноября 2018,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ночь с 1 на 2 июля 2017 года во дворе дома на улице Менделеева в Екатеринбурге произошла драка между тремя местными жителями и несколькими выходцами с Кавказа.
В ходе длительного уголовного расследования и судебного разбирательства виновным в произошедшем был признан 22-летний Владислав Рябухин. Следствие изначально просило 8 лет тюремного заключения, но суд вынес наказание в виде 300 часов обязательных работ с выплатой причинённого ущерба.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», обе стороны решили обжаловать приговор и подали соответствующие ходатайства в вышестоящую инстанцию. В ноябре 2018 года Свердловский областной суд, рассмотрев материалы уголовного дела, оставил приговор в силе.