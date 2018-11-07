Екатеринбуржец приговорён к обязательным работам и штрафу за потасовку с кавказцами

Свердловский областной суд не изменил меру пресечения жителю Екатеринбурга Владиславу Рябухину. Молодой человек был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и должен был отработать в обязательном порядке 300 часов, а также выплатить материальную компенсацию пострадавшей стороне.