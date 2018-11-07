Грузоперевозки в регионе: влияние на Нижний Тагил, тарифы и «серые перевозчики»

Цена грузоперевозки зависит от того, на какое расстояние осуществляется перевозка. Если это перевозка по направлению «Нижний Тагил – Екатеринбург», то это минимальная стоимость. Тут в принципе затраты только на перевозчика, а также небольшой процент маржинальной доходности, чтобы мы не в ноль срабатывали и не в минус. Если брать Владивосток - другой конец страны, то там идёт и перевозчик, и затраты на перегрузы, на обработку груза - из одной перегрузить в другую. Потому что здесь по области мы забираем малыми машинами, а отправляем фурами, в счёт – погрузо-разгрузочные работы. В стоимость входит страховка груза по каждой отправке – это обязательно. Ремонт – не входит в стоимость, поскольку поломка машины - не вина клиента и он не должен за это платить, ведь транспорт наёмный. Расчёт топлива также входит в цену, отметила Анна Москвитина.