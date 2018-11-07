Свердловская прокуратура проверит Департамент молодежной политики после слов Глацких

Чиновник усомнился в том, что ведомство целесообразно расходовало бюджетные средства в 2017 и в 2018 годах. Также в своем обращении Коркин обращает внимание на ранее появившуюся в сети аудиозапись, на которой «девушка, голосом напоминающая Ольгу Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения».