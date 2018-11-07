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Posted 7 ноября 2018,, 05:33

Published 7 ноября 2018,, 05:33

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская прокуратура проверит Департамент молодежной политики после слов Глацких

7 ноября 2018, 05:33
В прокуратуру Свердловской области обратился депутат областного заксобрания Александр Коркин с просьбой провести проверку в Департаменте молодежной политики, который ранее возглавляла Ольга Глацких.

Чиновник усомнился в том, что ведомство целесообразно расходовало бюджетные средства в 2017 и в 2018 годах. Также в своем обращении Коркин обращает внимание на ранее появившуюся в сети аудиозапись, на которой «девушка, голосом напоминающая Ольгу Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения».

Мне как депутату стало интересно, как же все-таки расходовались бюджетные средства в Департаменте, выделяемые на молодежную политику в Свердловской области,пояснил Коркин.

Напомним, что ранее Ольга Глацких заявила на встрече с молодыми людьми, что «никто не просил вас рожать». После этих слов, которые имели широкий общественный резонанс, Глацких была отстранена губернатором Евгением Куйвашевым от должности главы Департамента молодежной политики, сообщает Ura.ru.

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#Политика#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Бюджет#Депутат#Ольга Глацких
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