Свердловская прокуратура проверит Департамент молодежной политики после слов Глацких

Posted 7 ноября 2018,, 05:33
Published 7 ноября 2018,, 05:33
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Чиновник усомнился в том, что ведомство целесообразно расходовало бюджетные средства в 2017 и в 2018 годах. Также в своем обращении Коркин обращает внимание на ранее появившуюся в сети аудиозапись, на которой «девушка, голосом напоминающая Ольгу Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения».
Мне как депутату стало интересно, как же все-таки расходовались бюджетные средства в Департаменте, выделяемые на молодежную политику в Свердловской области,пояснил Коркин.
Напомним, что ранее Ольга Глацких заявила на встрече с молодыми людьми, что «никто не просил вас рожать». После этих слов, которые имели широкий общественный резонанс, Глацких была отстранена губернатором Евгением Куйвашевым от должности главы Департамента молодежной политики, сообщает Ura.ru.