Жириновский пригласил Глацких на мастер‐класс по общению с молодёжью

Posted 7 ноября 2018, 02:30
Published 7 ноября 2018, 02:30
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
По мнению Владимира Вольфовича, при наборе руководителей в различные ведомства государство должно соблюдать «золотую середину», которая находится в возрастном промежутке от 35 до 55 лет. Неудачу Ольги Глацких глава либерал-демократов в этом случае объяснил неопытностью и молодостью.
Очень молодая девушка, 29 лет. Это тоже крайность - то старые везде сидят, то слишком молодые, без опыта,пояснил Жириновский.
Лидер ЛДПР выразил готовность помочь молодым руководителям показать то, как правильно нужно общаться с различными социальными слоями. Также он отметил, что увольнение чиновников после каждой необдуманной фразы не решит проблемы с молодым поколением госслужащих, сообщает URA.ru.