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Posted 7 ноября 2018, 02:30

Published 7 ноября 2018, 02:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Жириновский пригласил Глацких на мастер‐класс по общению с молодёжью

7 ноября 2018, 02:30
Владимир Жириновский объяснил высказывания главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких неопытностью и чрезмерной молодостью. Глава ЛДПР предложил свою помощь молодым руководителям ведомств и пообещал провести для них мастер-классы по общению с различными слоями населения.

По мнению Владимира Вольфовича, при наборе руководителей в различные ведомства государство должно соблюдать «золотую середину», которая находится в возрастном промежутке от 35 до 55 лет. Неудачу Ольги Глацких глава либерал-демократов в этом случае объяснил неопытностью и молодостью.

Очень молодая девушка, 29 лет. Это тоже крайность - то старые везде сидят, то слишком молодые, без опыта,пояснил Жириновский.

Лидер ЛДПР выразил готовность помочь молодым руководителям показать то, как правильно нужно общаться с различными социальными слоями. Также он отметил, что увольнение чиновников после каждой необдуманной фразы не решит проблемы с молодым поколением госслужащих, сообщает URA.ru.

#Политика#Свободное время#Россия#Руководитель#Власти
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