Жириновский пригласил Глацких на мастер‐класс по общению с молодёжью

По мнению Владимира Вольфовича, при наборе руководителей в различные ведомства государство должно соблюдать «золотую середину», которая находится в возрастном промежутке от 35 до 55 лет. Неудачу Ольги Глацких глава либерал-демократов в этом случае объяснил неопытностью и молодостью.