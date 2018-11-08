tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2018,, 07:24

Published 8 ноября 2018,, 07:24

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

10-летний школьник ушел гулять и пропал в Екатеринбурге

8 ноября 2018, 07:24
10-летний Евгений Левин пропал 7 ноября в Екатеринбурге, мама мальчика обратилась с заявлением в полицию.

Заявление в полицию написала мама мальчика. Евгений Левин днем 7 ноября вышел погулять, но домой не вернулся.

Семья благополучная, на учете не числится, сообщают в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Приметы разыскиваемого Евгения Левина: возраст 10 лет, рост 132 см, среднего телосложения, славянской внешности, голубые глаза, волосы светло-русые.

В день пропажи на нем была надета синяя шапка, куртка черная с капюшоном, с мехом бежевого цвета, черные спортивные брюки, ботинки черные из нубука.

Информацию о местонахождении Евгения полиция просит сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (дежурная часть ОП № 13), 294-14-94 (дежурная часть УМВД по г. Екатеринбургу), либо 02, сообщают «Вечерние Ведомости».

Материалы по теме
Вышел выкинуть мусор: детский тренер пропал в Екатеринбурге13-летний подросток пропал в Екатеринбурге
#Происшествия#Новости УрФО#Розыск#Пропал ребенок#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07