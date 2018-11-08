3 тысячи уральцев, незаплатившие взносы на капремонт, не смогут выезжать из России

Более 7 тысяч жителей Свердловской области не платят ежемесячные взносы на капитальный ремонт, из них 3 тысячам должников судебные приставы ограничили выезд за границу.