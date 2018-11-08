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Posted 8 ноября 2018,, 10:15

Published 8 ноября 2018,, 10:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

3 тысячи уральцев, незаплатившие взносы на капремонт, не смогут выезжать из России

8 ноября 2018, 10:15
Более 7 тысяч жителей Свердловской области не платят ежемесячные взносы на капитальный ремонт, из них 3 тысячам должников судебные приставы ограничили выезд за границу.

У свердловских судебных приставов находятся на исполнении примерно 7 тысяч производств в отношении собственников помещений, которые не оплатили взносы на капитальный ремонт.

Трем тысячам должников служба судебных приставов ограничила право покидать территорию страны, наложила арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках. 2,5 тысячам человек запретила совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств.

В ходе проводимых рейдов приставами-исполнителями, у жителей, имеющих задолженность, могут арестовать личное имущество, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Долги#Капитальный ремонт#Судебные приставы#Юлия Ваценкова
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