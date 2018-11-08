Директор вагона-ресторана задержана в Екатеринбурге по подозрению в краже денег

Posted 8 ноября 2018,, 09:13
Published 8 ноября 2018,, 09:13
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Пассажир, ехавший на поезде «Нижневартовск — Пенза» обнаружил, что с его банковской карты сняты 40 тысяч рублей. Накануне мужчина рассчитывался по безналичному расчету за обед в вагоне-ресторане и забыл карту там.
Полиция запросила детализацию счета и обнаружила, что деньги были сняты в банкомате на третьем этаже железнодорожного вокзала Екатеринбурга. В ходе изучения видеозаписей стало известно, что картой воспользовалась директор вагона-ресторана.
Когда состав следовал в обратном пути, подозреваемую задержали. Заведено уголовное дело о статье «Кража», сообщает Znak.com.