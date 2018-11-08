Екатеринбургский таксист прокатил на переднем сидении автомобиля леопарда

Posted 8 ноября 2018,, 02:00
Published 8 ноября 2018,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В сеть попали видеокадры поездки леопарда в салоне одного из Екатеринбургских такси. Случай был запечатлён 7 ноября на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Мира.
Представитель семейства кошачьих вальяжно развалился на переднем сидений и из окна наблюдал за пейзажами столицы Урала. В салоне также находился хозяин леопарда, который придерживал его за ошейник. При этом, как сообщают «Вечерние Ведомости», хищник вёл себя спокойно и не показывал никакой тревоги или агрессии.
Это эпически, не каждый день леопарда возишь,заявил водитель такси на видео.