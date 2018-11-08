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Posted 8 ноября 2018,, 02:00

Published 8 ноября 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбургский таксист прокатил на переднем сидении автомобиля леопарда

8 ноября 2018, 02:00
Водители, проезжавшие 7 ноября по пересечению улицы Карла Либкнехта и проспекта Мира в Екатеринбурге, могли заметить в салоне одного из такси необычного пассажира – на переднем сидении автомобиля находился леопард.

В сеть попали видеокадры поездки леопарда в салоне одного из Екатеринбургских такси. Случай был запечатлён 7 ноября на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Мира.

Представитель семейства кошачьих вальяжно развалился на переднем сидений и из окна наблюдал за пейзажами столицы Урала. В салоне также находился хозяин леопарда, который придерживал его за ошейник. При этом, как сообщают «Вечерние Ведомости», хищник вёл себя спокойно и не показывал никакой тревоги или агрессии.

Это эпически, не каждый день леопарда возишь,заявил водитель такси на видео.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Животные#Курьезы#Автомобиль#Такси#Екатеринбург#Александр Анищенко
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