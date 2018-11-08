Мужчина убил приятеля из ружья во время охоты под Нижним Тагилом

Posted 8 ноября 2018, 08:46
Published 8 ноября 2018, 08:46
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
По предварительной версии следственного отдела Пригородного района, во время перезарядки ружье одного из охотников выстрелило другому в голову, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал руководитель отдела Вадим Белкин, сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:00. На месте обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. По факту случившегося проводится проверка, назначен комплекс экспертиз, связанных с оружием.