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Posted 8 ноября 2018, 08:46

Published 8 ноября 2018, 08:46

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Мужчина убил приятеля из ружья во время охоты под Нижним Тагилом

8 ноября 2018, 08:46
В ночь на 8 ноября двое мужчин охотились в районе деревни Башкарка под Нижним Тагилом.

По предварительной версии следственного отдела Пригородного района, во время перезарядки ружье одного из охотников выстрелило другому в голову, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал руководитель отдела Вадим Белкин, сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:00. На месте обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. По факту случившегося проводится проверка, назначен комплекс экспертиз, связанных с оружием.

#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Ружье#Охота#Охотник
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