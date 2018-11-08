Обкатка трамвайных путей пройдёт на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Posted 8 ноября 2018, 08:09
Published 8 ноября 2018, 08:09
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Начиная с 9 ноября в районе ВМЗ на улице Быкова до улицы Максима Горького будут ходить трамваи для того, чтобы обкатать отремонтированные пути.
Об этом рассказал глава управления городским хозяйством Владимир Юрченко. По его словам, обкатка трамвайных путей в тагильском микрорайоне будет проходить в течение недели.
Готовим завтра прогнать трамваи, запустить пробно, сообщил Юрченко.
Полномасштабный запуск тагильских трамваев по улице Быкова до улицы Максима Горького произойдет уже в ноябре.