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Posted 8 ноября 2018, 08:09

Published 8 ноября 2018, 08:09

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Обкатка трамвайных путей пройдёт на ВМЗ в Нижнем Тагиле

8 ноября 2018, 08:09
С 9 ноября в Нижнем Тагиле на улице Быкова до улицы Максима Горького будет проходить обкатка трамвайных путей.

Начиная с 9 ноября в районе ВМЗ на улице Быкова до улицы Максима Горького будут ходить трамваи для того, чтобы обкатать отремонтированные пути.

Об этом рассказал глава управления городским хозяйством Владимир Юрченко. По его словам, обкатка трамвайных путей в тагильском микрорайоне будет проходить в течение недели.

Готовим завтра прогнать трамваи, запустить пробно, сообщил Юрченко.

Полномасштабный запуск тагильских трамваев по улице Быкова до улицы Максима Горького произойдет уже в ноябре.

#Общество#Нижний Тагил#Ремонт#Трамвай#Пути
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