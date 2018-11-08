Убийца двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге мог быть мотоспортсменом

Свердловский уфолог Валентин Дегтерёв высказал предположение, что к убийству двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге, совершенному 25 августа 2018 года, может быть причастен спортсмен из мотоклуба. Исследователь аргументирует догадку тем, что место, где были убиты екатеринбурженки, находится недалеко от трассы мотоспортсменов. Кроме того, время убийства совпадает со временем закрытия клуба – 22:00.