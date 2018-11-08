tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2018,, 10:40

Published 8 ноября 2018,, 10:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Убийца двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге мог быть мотоспортсменом

8 ноября 2018, 10:40
Тагильский уфолог Валентин Дегтерёв подозревает мотоциклиста в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.

Свердловский уфолог Валентин Дегтерёв высказал предположение, что к убийству двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге, совершенному 25 августа 2018 года, может быть причастен спортсмен из мотоклуба. Исследователь аргументирует догадку тем, что место, где были убиты екатеринбурженки, находится недалеко от трассы мотоспортсменов. Кроме того, время убийства совпадает со временем закрытия клуба – 22:00.

По данным Дегтерёва, следователи как раз ищут в центре проката мотоциклов, информирует «Федерал Пресс».

По неподтвержденной информации, убийца был в шлеме и мотоциклетной форме.

По словам Дегтерёва, в клубе имеется вся необходимая информация, которую нужно проверить. Однако исследователь рассматривает вариант, что мотоциклист мог быть предпоследним человеком, который видел девушек живыми.

Материалы по теме
Вторая пострадавшая на Уктусе екатеринбурженка скончаласьТагильский исследователь подозревает сатанистов в убийстве двух девушек на Уктусе Расследование убийства девушек на Уктусе передано в отдел по особо важным делам
#Общество#Новости УрФО#Убийство#Уктус#Подозреваемые#Новая версия#Екатеринбург#Валентин Дегтерёв
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07