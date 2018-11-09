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Posted 9 ноября 2018,, 15:12

Published 9 ноября 2018,, 15:12

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Анестезиолог из Камышлова проткнула пищевод пациентки во время плановой операции

9 ноября 2018, 15:12
В Камышлове 46-летнюю женщину анестезиолога обвиняют в том, что она проткнула стенку пищевода пациентки во время плановой операции.

Следствие установило, что 46-летняя жительница Камышлова, работающая анестезиологом-реаниматологом, выполняя плановую операцию в апреле 2017 года, нанесла тяжкий вред здоровью пациентки. Нарушив правила медицинской манипуляции, обвиняемая допустила сквозное повреждение стенки пищевода пострадавшей.

В процессе расследования были допрошены свидетели, изучена медицинская документация и проведена судебно-медицинская экспертиза, в результате которой была доказана связь между проведением интубации трахеи и повреждением пищевода.

Следственное управление СК РФ Свердловской области сообщает, что утвержденное обвинительное обвинение с уголовным делом были переданы на рассмотрение в суд.

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#Общество#Экспертиза#Врач#Следствие#Пациент#Вред#Камышлов
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