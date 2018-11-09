Анестезиолог из Камышлова проткнула пищевод пациентки во время плановой операции

Posted 9 ноября 2018,, 15:12
Published 9 ноября 2018,, 15:12
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствие установило, что 46-летняя жительница Камышлова, работающая анестезиологом-реаниматологом, выполняя плановую операцию в апреле 2017 года, нанесла тяжкий вред здоровью пациентки. Нарушив правила медицинской манипуляции, обвиняемая допустила сквозное повреждение стенки пищевода пострадавшей.
В процессе расследования были допрошены свидетели, изучена медицинская документация и проведена судебно-медицинская экспертиза, в результате которой была доказана связь между проведением интубации трахеи и повреждением пищевода.
Следственное управление СК РФ Свердловской области сообщает, что утвержденное обвинительное обвинение с уголовным делом были переданы на рассмотрение в суд.