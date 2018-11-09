Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле подходит к концу

Posted 9 ноября 2018, 06:39
Published 9 ноября 2018, 06:39
Modified 18 июня 2022, 20:03
Updated 18 июня 2022, 20:03
Во всех районах Нижнего Тагила подошли к концу работы по благоустройству дворов. Все запланированные асфальтовые и земляные работы сделаны в срок.
В ноябре уже состоялась передача дворов жителям на ул. Газетная-Мира и ул. Первомайская-Серова, сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
В Тагилстроевском районе праздник по случаю открытия прошел во дворе дома №19 на улице Попова.
В прошлую пятницу мы провели небольшое мероприятие по адресу Попова, 19 совместно с Управлением культуры и Дворцом национальных культур. Жители поблагодарили за то, что сделано. А мы пожелали им сохранить этот двор,рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.
В отремонтированных дворах остается лишь установить малые архитектурные формы. Это скамейки, урны, детские горки, качели и другие объекты. Озеленение территории запланировано на весну следующего года.
Все основные работы по дворам сделаны, освещение смонтировано. Остаются только малые архитектурные формы и озеленение. Сейчас посадки не целесообразны, все погибнет. Высаживаем все весной,сообщил глава Дзержинского района Александр Ревенко.