Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле подходит к концу

В прошлую пятницу мы провели небольшое мероприятие по адресу Попова, 19 совместно с Управлением культуры и Дворцом национальных культур. Жители поблагодарили за то, что сделано. А мы пожелали им сохранить этот двор,рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.