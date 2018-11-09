tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2018, 06:39

Published 9 ноября 2018, 06:39

Modified 18 июня 2022, 20:03

Updated 18 июня 2022, 20:03

Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле подходит к концу

9 ноября 2018, 06:39
Реконструкция тагильских дворов в Ленинском, Дзержинском и Тагилстроевском районах находится в финальной стадии. До наступления холодов подрядчики провели все земляные и асфальтовые работы.

Во всех районах Нижнего Тагила подошли к концу работы по благоустройству дворов. Все запланированные асфальтовые и земляные работы сделаны в срок.

В ноябре уже состоялась передача дворов жителям на ул. Газетная-Мира и ул. Первомайская-Серова, сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

В Тагилстроевском районе праздник по случаю открытия прошел во дворе дома №19 на улице Попова.

В прошлую пятницу мы провели небольшое мероприятие по адресу Попова, 19 совместно с Управлением культуры и Дворцом национальных культур. Жители поблагодарили за то, что сделано. А мы пожелали им сохранить этот двор,рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.

В отремонтированных дворах остается лишь установить малые архитектурные формы. Это скамейки, урны, детские горки, качели и другие объекты. Озеленение территории запланировано на весну следующего года.

Все основные работы по дворам сделаны, освещение смонтировано. Остаются только малые архитектурные формы и озеленение. Сейчас посадки не целесообразны, все погибнет. Высаживаем все весной,сообщил глава Дзержинского района Александр Ревенко.

Материалы по теме
Благоустройство дворов на ВМЗ в Нижнем Тагиле выходит на финишную прямую
#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Благоустройство#Дворы#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика