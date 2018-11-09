Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу

Posted 9 ноября 2018, 02:30
Published 9 ноября 2018, 02:30
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
20 октября в столице Свердловской области прошли три крупных турнира для тяжелоатлетов и любителей силовых дисциплин. Красноуральцы Наталия Сунцова и Олег Маклаков приняли участие в Открытом кубке чемпионов Европы по пауэрлифтингу в категории «жим штанги лёжа».
Наталия в весовой категории до 60 кг показала результат 67,5 кг, заняв тем самое первое место и выполнив норматив мастера спорта России. Олег завоевал золотую медаль в категории до 100 кг и показал результат в 157,5 кг, сообщает «Мой Город».