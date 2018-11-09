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Posted 9 ноября 2018, 02:30

Published 9 ноября 2018, 02:30

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу

9 ноября 2018, 02:30
В Екатеринбурге прошли три крупных турнира по тяжёлой атлетике – Открытый кубок чемпионов Европы по пауэрлифтингу, Международный кубок «Гран-при России 2018» по бодибилдингу и чемпионат по силовому экстриму. «Золото» Открытого кубка в женской и мужской категории досталось спортсменам из Красноуральска.

20 октября в столице Свердловской области прошли три крупных турнира для тяжелоатлетов и любителей силовых дисциплин. Красноуральцы Наталия Сунцова и Олег Маклаков приняли участие в Открытом кубке чемпионов Европы по пауэрлифтингу в категории «жим штанги лёжа».

Наталия в весовой категории до 60 кг показала результат 67,5 кг, заняв тем самое первое место и выполнив норматив мастера спорта России. Олег завоевал золотую медаль в категории до 100 кг и показал результат в 157,5 кг, сообщает «Мой Город».

#Спорт#Соревнования#Золотая медаль#Пауэрлифтинг#Спортсмены#Красноуральск#Тяжелая атлетика#Екатеринбург
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