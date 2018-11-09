Многоквартирный дом на ул. Боровая в Нижнем Тагиле признан аварийным и будет снесен

Жители дома №37 на улице Боровая в Нижнем Тагиле будут восстановлены в жилищных правах. Прокуратура признала здание аварийным и подлежащим сносу.

В ходе проверки установлено, что фасад, кровля и внутренние конструктивные элементы строения существенно разрушены. Аварийное состояние некоторых конструкций создает угрозу жизни и здоровью проживающих там граждан. Ранее жильцы дома обращались в администрацию Нижнего Тагила с заявлением о признании его аварийным, однако оценка технического состояния дома проведена не была. Прокуратура Дзержинского района после проведения технического обследования признала дом на улице Боровая, 37 аварийным и подлежащим сносу. Восстановление жилищных прав граждан находится на контроле ведомства. Прокурор Дзержинского района направил иск в суд о незаконном бездействии администрации и о проведении комиссионного обследования жилого многоквартирного дома, который был удовлетворен в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.